В Калининграде часть ул. Чайковского планируют закрыть на месяц

В Калининграде с 29 апреля по 30 мая закроют проезд проезжей части ул. Чайковского от Брамса до Зоологической. Это связано с проведением ремонта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию ООО „Инпэкс“», — добавили в мэрии.

Напомним, что подрядчика для ремонта ул. Чайковского нашли в марте. ООО «Инпэкс» снизило начальную стоимость работ с 19,8 до 19,5 млн рублей. Исполнить контракт необходимо до 1 июля, на работы отводится 60 дней.

С компанией «Инпэкс» также заключены контракты на ремонт ул. Челюскинскойи перекрёстка улиц Невского и Дадаева. Согласно данным открытых источников, ООО «Инпэкс» действует с октября 2017 года и зарегистрировано в Калининграде. Компания работает в сфере строительства автомобильных дорог. Генеральным директором с момента основания является Ирина Перфильева. Единственным учредителем с долей 100% выступает Юлия Гордейко.

26 августа 2025 года на улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. В пресс-службе «Водоканала» сообщали, что «причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети», тем самым «не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь». Горвласти поначалу предполагали, что санация трубопровода займёт около недели. Позже сроки сдвинули, основные работы по ремонту завершили в октябре.