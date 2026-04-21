УФССП: калининградец предоставил ложные сведения о здоровье и получал незаконную пенсию

Судебные приставы побудили калининградца с «мнимой» инвалидностью вернуть деньги государству. Калининградец предоставил заведомо ложные сведения о состоянии здоровья и более пяти лет получал пенсию как инвалид второй группы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат), назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно и обязал возместить имущественный вред 1,3 млн рублей, взыскав эту сумму в пользу регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования.

Исполнительный документ поступил в УФССП России по Калининградской области. В качестве мер принудительного взыскания судебные приставы наложили арест на счета должника, обратили взыскание на его зарплату и запретили выезжать за пределы страны. Принятые меры подействовали, и спустя полгода калининградец полностью погасил задолженность. Окончательно ограничения с должника сняли после дополнительной оплаты исполнительского сбора 94 тыс. рублей. Денежные средства направили взыскателю.