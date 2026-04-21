В БФУ им. Канта разработали магнитный очиститель воды, впитывающий промышленные красители

В БФУ им. Канта разработали магнитный очиститель воды, впитывающий промышленные красители

Ученые БФУ им. Канта разработали новый материал, «впитывающий» в себя промышленный краситель из сточных вод. Сорбент впитывает 645 миллиграммов красителя на грамм веса и может быть извлечен из воды обычным магнитом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Органические красители, которые используют в пищевой, текстильной и фармацевтической промышленности, часто медленно и неэффективно разлагаются в окружающей среде, рассказали ученые БФУ. При этом, по данным мировых экологических организаций, только предприятия текстильной промышленности ежегодно сбрасывают в водоемы от 70 до 200 тыс. тонн красителей. Это сопоставимо с весом нескольких сотен пассажирских самолетов, подчеркнул научный сотрудник лаборатории нано- и микромагнетизма университета Виталий Сальников.

«Существующие методы очистки (биологические, химические, адсорбционные) либо дорогие, либо малоэффективные при высоких концентрациях красителей, либо сами порождают вторичные отходы. Активированный уголь, наиболее распространенный промышленный сорбент, поглощает красители со средней эффективностью и требует сложной регенерации или утилизации», — объяснил специалист.

Ученые БФУ предложили новый материал, который способен вбирать 645 миллиграммов красителя на грамм собственной массы. Высокая емкость (в 10–100 раз выше, чем у аналогов) обусловлена сочетанием свойств трех компонентов, которое исследователи называют синергизмом: результат «команды» оказывается намного выше суммы возможностей каждого «игрока».

«Новый материал состоит из „магнитного“ оксида железа, карбоната кальция и специального полимера — полиакриловой кислоты. В результате получилось, что сорбент в 10 раз лучше активированного угля и в 129 раз эффективнее чистого карбоната кальция», — рассказал Сальников.

Добавление магнитной компоненты позволяет проще извлекать «напитавшийся» красителем сорбент из воды. По словам авторов работы, стадия разделения — отделения сорбента от очищенной воды — традиционно является одной из наиболее затратных в технологическом цикле. Применение магнитного поля вместо фильтрации или центрифугирования может сократить энергозатраты на этом этапе в разы.

Сейчас ученые проверили эффективность работы на метиленовом синем — красителе, который применяется для придания шерсти, хлопку или шелку сине-голубого цвета. В будущем ученые планируют исследовать возможности нового материала по выделению из воды других органических красителей.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter