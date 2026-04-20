В Калининградской области выявили человека с уникальным геномом

Калининградец оказался обладателем уникального генома. Обнаруженного у него набора генов нет ни в одной базе мира. Об этом в Национальный день донора, который отмечается в России 20 апреля, сообщили на областной станции переливания крови.

«С 2022 года все наши образцы мы отправляем в Институт переливания крови в Киров, где их типируют и создают регистр доноров костного мозга, — рассказала главврач станции Нина Кабанчук. — И в 2025 году нам оттуда сообщают, что среди посланных образцов найден донор с уникальным геномом».

Как уточнила «Новому Калининграду» завотделением лабораторной диагностики станции Ирина Днестрянская, все клетки крови человека разбиты по системам. «Одна из них называется HLA. И найденный у донора фенотип — НLA — очень редкий среди встречающихся, причем не только у нас, но и во всем мире. Про него уже написали в международном медицинском журнале „HLA“ (официальный журнал Европейской федерации генетики — прим. „Нового Калининграда“), что такой редкий геном, который прежде никогда не встречался, теперь найден в Калининградской области. Он используется при пересадке костного мозга. И если в России появится больной с таким редким фенотипом, которому потребуется пересадка костного мозга, то для него уже есть донор», — рассказала она.

По данным областной станции переливания крови, на сегодняшний день из более чем 7000 калининградцев, чьи образцы крови были отосланы в Кировский институт, доноров костного мозга уже нашли для 21 больного. Всем им сделали пересадку и тем самым спасли жизни.