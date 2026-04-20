На балтийской трассе затруднено движение из-за массового ДТП с пострадавшими

В понедельник, 20 апреля, на автодороге «Калининград-Балтийск» произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 17 часов 45 минут в районе парк-отеля «Форто Ранта» Светловского ГО. В результате столкновения четырех транспортных средств пострадали два человека. В результате дорожного происшествия часть проезжей части перекрыта.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Автомобилистов призывают выбирать альтернативные маршруты.