В Калининграде пройдет Фестиваль правильного кино с бесплатными кинопоказами

Калининградская область станет одной из площадок VI Международного фестиваля Правильного кино (6+). С 21 по 28 апреля бесплатные показы пройдут в Калининграде, Светлом, пос. Малиновка и пос. Сокольники. Об этом сообщила Фестивальная дирекция.

В Калининградском историко-художественном музее покажут три фильма. 21 апреля запланирован показ картин «Иваново дело» (18+) и «Из зоны комфорта» (18+). 22 апреля участники смогут посмотреть фильм «Высокое небо Аллы Дюмениль» (12+) и «Нахимовцы. Янтарный берег» (12+), а 23 апреля — документальный фильм «Крым индустриальный» (12+). Кроме того, в арт-резиденции «Дом молодежи» в областном центре покажут фильм «Судьба человека» (12+).

В культурно-молодежном центре в Светлом зрители смогут увидеть восемь фильмов: «Сказ о Петре и Февронии» (6+), «Тайная комната» (12+), «Летят журавли» (12+), «Сеть» (16+), «Судьба человека» (12+), «Рожденный атомом» (12+), «Приказано жить» (12+) и «Инкогнито из Петербурга» (6+).

Вход свободный.

