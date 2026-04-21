ГАИ: массовое ДТП на балтийской трассе спровоцировал выехавший на «встречку» водитель (видео)

В региональной Госавтоинспекции уточнили подробности массового ДТП, случившегося в понедельник вечером на автодороге «Калининград-Балтийск». Причиной аварии стало нарушение ПДД, допущенное одним из водителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ГАИ, в понедельник в 17.40 двигавшийся со стороны Калининграда водитель «Мицубиси» в районе комплекса «Форто-Ранто» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мерседесом», после чего по инерции совершил столкновение с автомобилями «Хёндэ» и «Фольксваген». В результате ДТП водители «Хёндэ» и «Мицубиси» получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.


