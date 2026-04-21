Солнечное похолодание: погода в Калининградской области 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, температура в Калининградской области будет ниже, чем в выходные и понедельник, однако сохранится сухая и солнечная погода. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается +12°С (ночью температура может опуститься до 0°С), слабый северный ветер (4 м/с) и повышенное давление — 766 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер стихнет до 3 м/с и сменит направление на северо-западное.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает днём 21 апреля переменную облачность без осадков, северный и северо-западный ветер 6-11 м/с и температуру +10...+15°C. Теплее всего, как уверяют синоптики, будет в восточной части региона (+15°C), в Калининграде, Мамоново, Гвардейске, Багратионовске и Полесске будет около +12°C, а на побережье не выше +10°C. Ночью температура упадет до нуля градусов.

По прогнозу «Нового Калининграда», во вторник в областном центре будет безоблачно.

Утром температура воздуха достигнет отметки +4,9°С, днём потеплеет до +10,9°С, а вечером воздух остынет до +7,4°С. Влажность будет на уровне 69%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС также сообщают, что днём по региону можно будет наблюдать переменную облачность без осадков. Ветер днём северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днём +11...+16°С. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», наш регион «продолжает находиться под опекой обширной зоны высокого давления, ядро которого на этот раз сместится к северной Атлантике и Исландии».

«Существенных погодных перемен не ожидается, за исключением, пожалуй, плавного снижения температурного фона из-за адвекции северных воздушных масс», — уточняют специалисты.

С утра 21 апреля потеплеет от 0...+4°C на восходе до +7...+10°C к полудню. Будет преимущественно ясно. Днем в Калининграде и области до +10...+12°C (местами до +13°C), у побережья до +6...+9°C, малооблачно (облачность верхнего яруса — перистые облака). Вечером похолодает от +7...+9°C на закате до +2...+5°C к полуночи, будет малооблачно. Ветер переменный с северо-восточного утром на северный/северо-западный днем и вечером, слабый/умеренный (2-8 м/с), днем и вечером в порывах до 9-12 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 767 до 765 мм рт.ст.