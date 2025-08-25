Эксперт: государство и гинекологи хотят снизить средний возраст рожениц

Задача государства и российских гинекологов — снизить средний возраст рожениц. Об этом сообщила доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины «Российского университета медицины» Виктория Касян во время форума для ведущих СМИ «В фокусе — здоровье».

Касян напомнила, что женщина рождается с определённым запасом яйцеклеток, которые начинают расходоваться в течение жизни. К 50-ти годам наступает менопауза: «Расход яйцеклеток идет и до начала менструации, то есть мы все время теряем свой запас яйцеклеток. Каждый месяц идет рекрутизация сотни яйцеклеток, только одна доходит до того самого доминантного, главного фолликула. Природа выбирает самый качественный, классный, который даст действительно живое, здоровое, хорошее, очень классное потомство. Все остальное у нас отрезируется (процесс, происходящий в яичниках у женщин, при котором фолликулы подвергаются обратному развитию — прим. „Нового Калининграда“)».

Как пояснила доцент кафедры, 20-30 лет у женщины — это самый оптимальный возраст для рождения ребёнка. «У нас есть окно, когда мы говорим о самом оптимальном возрасте для рождения детей. Это те самые 20−30 лет. У нас сейчас эта кампания, государственная пропаганда: „Рожать, рожать, рожать, и рожать рано“. Я понимаю, чего хочет государство, но, в общем-то, с биологической точки зрения, эти 20−30 лет — это самое-самое золотое окно», — добавила она.

Чем старше женщина, тем хуже качество яйцеклеток, подчёркивает Касян: «Мы любим, когда к нам приходят моложе. Когда к нам приходят 40+, разговор: „Ну, карьеру сделала, машину купила, квартира есть, я готова“. Мы говорим: „Ваш собственный вариант — это 5% беременность, добро пожаловать к репродуктологу“. Репродуктолог предлагают 42−45 [%] и так далее — донорские клетки».

«Любой гинеколог хочет вести беременность, а не бороться с этим, с этим, с этим. Мы не любим лечить беременных, мы любим их вести. Но обратите внимание, каждая вторая беременность незапланированная. При том, что возраст первых родов у нас в стране стремится к 30 годам. В Москве первые роды в среднем — это 30 лет, то есть второго и третьего ребенка мы соответственно рожаем в 35−40 и так далее, — отметила Касян. — Сама по себе беременность — это прекрасно. Но беременность — это знак равенства подвергнуть женщину риску. Незапланированная беременность — это ненужный риск». В мире каждый год умирает более полумиллиона женщин «от вопросов, связанных с беременностью». По словам специалиста, на каждую умершую приходится 20, у которых будут проблемы (так называемая «материнская заболеваемость»).

Пандемия, СВО и «плюшки» государства: что влияет на рождаемость в России

Акушер-гинеколог также добавила, что средний возраст первых половых контактов в России составляет 16 лет, а средний возраст первых родов — около 30-ти: «Это регулярные менструации, половые контакты, риск незапланированной беременности, и Бог его знает, что она захочет с этой беременностью делать. Нам нужно, чтобы она осознанно подошла к своей беременности. Не то, что у нас за плечами 28 абортов, ну и в 30 вы решили кого-то родить».

Напомним, год назад Касян на форуме для ведущих СМИ «В фокусе — здоровье» сообщила, что средний возраст рожающих впервые женщин в России приблизился к 31–32 годам. Средний возраст родителей при рождения первого и второго ребенка в семьях Калининградской области составляет 31–38 лет.