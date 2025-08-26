Врач-психиатр: искусственного интеллекта боятся те, у кого собственный невысокий

Искусственного интеллекта боятся те люди, у которых собственный находится не на высоком уровне. Такое мнение высказал врач-психиатр и профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН Юрий Сиволап на форуме для ведущих СМИ «В фокусе — здоровье».

«Появились опасения, которые связаны с искусственным интеллектом. Причем, никого я не хочу обидеть, но я заметил (это мои наблюдения, очень небольшая выборка), что, как правило, искусственные интеллекты боятся люди, у которых, собственно, интеллект не запредельный», — сказал он.

Сиволап также отметил, что когда появляются новые лекарства, теории или технические разработки, то «это мгновенно прорастает различными страхами». В качестве примера Сиволап привёл луддизм — движение рабочих начала XIX века в Англии, которые протестовали против внедрения машин в производство, так как боялись что они отберут у них работу и ухудшат условия труда. Кроме того, представители церкви испытывали страх перед печатным станком Гутенберга, поскольку они «снабжали людей довольно зауженным объёмом знаний». Появление книг «грозило нарушением их монополии» на информацию для паствы.

Врач-психиатр убеждён, что искусственный интеллект «не представляет большей опасности, чем электричество, кинематограф, коммерческая авиация, автомобили и особенно электросамокаты».

«Искусственный интеллект — это не то, чтобы он так уж полезен, хотя в самом деле штука удобная. Искусственный интеллект — это выдача вашим компьютерам той информации по заданному вами вопросу, которые есть на сегодняшний день. Искусственный интеллект систематизирует самые разные представления об этом, порой не очень достоверные, и выдаёт усреднённый ответ на ваш вопрос. Этот ответ может иметь разные качества, но, как правило, всё-таки эта штука скорее полезная, — добавил врач-психиатр. — Да, общение [с нейросетью по поводу постановки диагноза], конечно, это не очень хорошо. Что касается ChatGPT или аналогичной информации, это хорошо для скрининга, для получения первичной информации, а потом желательно полученную информацию перепроверить у профильного специалиста».