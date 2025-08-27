Погода в Калининградской области 27 августа

Днём в среду, 27 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +21°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер юго-восточный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +20°C, на востоке области +21°C. На всей территории региона осадки не прогнозируются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду облачно. Температура утром +9°C, днём +21°C, вечером +16°C. Влажность составит до 97%, давление — 760 мм.