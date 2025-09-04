Приставы добились погашения долга ИП, наложив арест на счета и запретив выезд

Арест счетов и временный запрет выезда за границу побудили индивидуального предпринимателя из Калининграда погасить задолженность по кредиту в размере 2,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Гражданин заключил с банком кредитный договор, но не выполнил его условий. Суд постановил взыскать задолженность в полном объеме, а также проценты и неустойку — всего 2,3 млн руб. Поскольку должник уклонился от исполнения решения суда, приставам пришлось применить меры принудительного взыскания. На все счета предпринимателя был наложен арест. Кроме того, судебные приставы вынесли временный запрет на выезд должника из России.

После принятия мер вся сумма задолженности поступила на депозитный счет отделения. Однако ограничения были сняты только после того, как должник дополнительно оплатил исполнительский сбор в размере 165 тыс. рублей, вынесенный за неисполнение требований в установленные сроки. Денежные средства направили взыскателю и в консолидированный бюджет государства.