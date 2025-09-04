КЖД: в расписании поездов из Гурьевска и Багратионовска произойдут изменения

Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

9 и 11 сентября изменится расписание и маршрут движения утренних пригородных поездов в сообщении «Гурьевск — Голубево» и «Багратионовск — Калининград». Это связано с проведением плановых работ по ремонту пути на станции «Калининград-Пассажирский». Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Так, пригородный поезд, отправляющийся из Гурьевска в 7:20, после Северного вокзала будет следовать через остановочные пункты «Киевская» и «Ласкино», без захода на Южный вокзал и «Ангарскую». На станцию «Голубево» рельсовый автобус прибудет на 10 минут раньше — в 8:05.

Пригородный поезд, отправляющийся из Голубево в 9:40, проследует через остановочные пункты «Ласкино» и «Киевская», минуя остановку «Ангарская». Время прибытия на Южный вокзал — 9:55.

На Багратионовском направлении 9 и 11 сентября также не будет курсировать пригородный поезд, отправляющийся с Багратионовска в 6:15.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter