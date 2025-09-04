КЖД: в расписании поездов из Гурьевска и Багратионовска произойдут изменения

9 и 11 сентября изменится расписание и маршрут движения утренних пригородных поездов в сообщении «Гурьевск — Голубево» и «Багратионовск — Калининград». Это связано с проведением плановых работ по ремонту пути на станции «Калининград-Пассажирский». Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Так, пригородный поезд, отправляющийся из Гурьевска в 7:20, после Северного вокзала будет следовать через остановочные пункты «Киевская» и «Ласкино», без захода на Южный вокзал и «Ангарскую». На станцию «Голубево» рельсовый автобус прибудет на 10 минут раньше — в 8:05.

Пригородный поезд, отправляющийся из Голубево в 9:40, проследует через остановочные пункты «Ласкино» и «Киевская», минуя остановку «Ангарская». Время прибытия на Южный вокзал — 9:55.

На Багратионовском направлении 9 и 11 сентября также не будет курсировать пригородный поезд, отправляющийся с Багратионовска в 6:15.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».