В Светлом устанавливают въездной знак с «гротескной» чайкой (фото)

В Светлом устанавливают въездной знак с «гротескной» чайкой (фото)
Фото: администрация Светловского округа
На въездном кольце в Светлом начались работы по установке тематического въездного знака. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Символом нового объекта станет стилизованная чайка с названием города. Конструкция уже доставлена в округ в целости и сохранности и в ближайшее время будет установлена на постамент», — говорится в сообщении.

В ходе следующего этапа работ власти планируют начать монтаж названия города перед скульптурой с организацией вечерней подсветки, которая «подчеркнёт внешний вид объекта в тёмное время суток».

Проект, как уточняется, реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования и был выбран самими жителями округа в ходе голосования в прошлом году.

Однако жители Светлого отреагировали на новый объект неоднозначно.«Какая-то чайка гротескная! Я думала, будет волна и на её пике лёгкая чайка, касающаяся её крылом. А устанавливают мастодонта», — написала одна из посетительниц страницы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Ещё одна местная жительница отметила, что новый символ города настолько красив, что желающие сфотографироваться с ним будут устраивать на кольце стихийные парковки и перебегать дорогу в неположенном месте.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter