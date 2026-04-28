Горвласти признали, что брендирование общественного транспорта закрывает номера маршрутов (фото)

В Калининграде брендирование общественного транспорта к Российско-китайским играм создало проблемы для пассажиров. Наклейки с логотипами игр, как оказалось, иногда закрывают номер маршрута и список остановок. Во вторник, 28 апреля, глава администрации Калининграда Елена Дятлова признала проблему.

«Разное брендирование мы пробовали на транспортных средствах, — сообщила Дятлова. — В прошлый год, если помните, было большое брендирование транспортных средств к восьмидесятилетию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это брендирование тогда располагалось как на окнах, так и на кузове транспортных средств, что есть плохо. Потому что потом, когда начинается демонтаж элементов брендирования, на кузове происходит повреждение лакокрасочного покрытия. Потом требуются дополнительные денежные средства для перекраски».

Глава пояснила, что «Калининград-ГорТранс» все чаще брендирует стеклянные поверхности транспорта, чтобы не сталкиваться с дополнительными тратами. В тех случаях, где стикеры закрывают номера маршрутов, их обещают переклеить, либо переместить таблички с номерами.

«Что нужно сделать? Ну, в другое место переместить эти таблички с номерами, и всё. Сделаем перенос, урегулируем, — добавила Дятлова. — То есть мы прислушиваемся к директорам наших транспортных предприятий. Брендировать транспорт будут все перевозчики, которые работают на муниципальной сети».