Облвласти уточнили параметры высотки на набережной Карбышева в Калининграде

Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения на набережной Генерала Карбышева в Калининграде будет 18-этажным. Его общая площадь составит 44 619,45 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба правительства области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Жилой дом планируется построить на участке с кадастровым номером 39:15:140502:24, площадь которого составляет 9 869 кв. м. Он предназначен под высотную застройку. Строительством займется ООО «Специализированный застройщик „Янтарный берег“». Генеральным директором выступает Валерий Шкурко, а учредителями — ООО «Светлогорскстрой», Сергей Карамышев, Владимир Михайлин и Валерий Шкурко.

Проект предусматривает 484 квартиры и 185 парковочных мест. На первых этажах предполагается разместить общественные пространства и офисы, а территорию комплекса обещают сделать открытой для горожан.

Как следует из открытых источников, земельный участок был передан администрацией Калининграда в марте 2011 в аренду компании «Карт-Траст». На основании дополнительного соглашения от 26.04.2011 права арендатора участка переданы ООО «Янтарный берег». Власти Калининграда пытались расторгнуть с этой компанией договор аренды в 2021 году, но безуспешно. Весной администрация Калининграда выдала компании «Специализированный застройщик „Янтарный берег“» порубочный билет на осуществление ухода на этом земельном участке.

Облвласти также уточнили параметры других объектов, на которые ранее выдали разрешения на строительство. Так, второй этап строительства литейно-механического завода «Автотора» на Балтийском шоссе предусматривает появление одноэтажного здания площадью 10 260,6 кв. м.

ООО «Рыбтехцентр сервис» получило разрешение на реконструкцию гостевого дома в бывшем Амалиенау на ул. Минина и Пожарского. Трехэтажный дом будет иметь площадь 295,2 кв. м.

Напомним, что в октябре 2023 года «Рыбтехцентр Сервис» получил разрешение на строительство гостевого дома на пересечении улицы Кутузова и переулка Минина и Пожарского. Площадь двухэтажного объекта должна была составить 310 кв. м. В марте 2024 года власти Калининграда разрешили вырубку деревьев под гостевой дом.





Скриншот «Яндекс Панорамы»

«Местная религиозная организация Православный Приход храма в честь Святой Преподобной Марии Египетской Калининграда Калининградской Епархии РПЦ» займется строительством одноэтажного храма площадью 280,98 кв. м по ул. Артиллерийской.

ООО «Кранцгрупп» получило разрешение на строительство одноэтажного административного здания на ул. Дзержинского в Калининграде. Его площадь составит 439,05 кв. м. Компания осуществляет деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

В Багратионовском районе ООО «ГК «Атлантис» построит пятиэтажный производственный корпус площадью 1472,8 кв. м.

На ул. Тельмана в Гвардейске должен появиться многоквартирный дом, строительством которого займется ООО «СЗ «Макрострой». Участок 39:02:010016:2429 предназначен под малоэтажную застройку. Дом будет четырехэтажным, его площадь составит 2421,9 кв. м.

В Пионерском на ул. Хуторской приступают к первому этапу строительства трех семиэтажных домов. Их площадь составит 7358,21, 4692,3 и 8761,98 кв. м соответственно. Застройщиком выступает ООО «Эссет менеджмент солюшнс» из Одинцово Московской области.

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты