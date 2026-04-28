В Калининграде экс-замглавы отдела ФКР осудили за совершение коммерческого подкупа

За совершение коммерческого подкупа к лишению свободы осуждена экс-заместитель начальника проектного отдела КО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

«Судом установлено, в период с ноября 2021 года по февраль 2024 года 43-летняя Б. ежемесячно получала денежные средства в качестве коммерческого подкупа от представителя трех коммерческих организаций за ускорение процедуры согласования и проведения проверок предоставляемой проектной документации. Общая сумма коммерческого подкупа составила 1 080 000 рублей», — уточнили в суде.

Подсудимая признала свою вину частично. Тем не менее суд квалифицировал её действия по ч. 8 ст. 204 УК РФ как коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере. Приговором Центрального районного суда ей назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 4 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа 1 080 000 рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационного-распорядительных полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях в сфере строительства и архитектуры, на срок 2 года. Кроме того, на основании ст. ст.104.1, 104.2 УК РФ суд постановил конфисковать у Б. в доход государства денежные средства, соответствующие сумме коммерческого подкупа в размере 1 080 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 25 июня СК сообщил о задержании в Калининграде экс-заместителя начальника проектного отдела регионального Фонда капитального ремонта по обвинению во взяточничестве. 10 ноября расследование уголовного дела завершили, его направили в суд для рассмотрения по существу. 13 ноября дело поступило в суд.

Самое читаемое:

