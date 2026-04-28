До +26°С: синоптики рассказали о «жарком подарке» к выходным в Калининграде

К концу недели в Калининградской области ожидается резкое потепление. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Перспективы резкого потепления к концу недели, вызванного выносом тропической воздушной массы на периферии антициклона, который сместится на восток и повернётся к нам „теплой“ стороной, практически не оставляют сомнений в расчётах всех метеорологических моделей», — говорится в сообщении.

Однако интенсивность повышения температуры остаётся под вопросом. Нейросетевые метеорологические модели прогнозируют «жаркие +25...+26°С», в то время как ведущая модель ECMWF ожидает более скромное потепление — до +22...+23°С к воскресенью. При этом похолодать может уже к началу следующей недели.

«В ближайшие дни станут ясны „масштабы“ потепления. В любом случае, после холодов с ночными заморозками и дневными +8...+10°С это будет практически „жаркий подарок“ на выходные», — добавили в паблике.