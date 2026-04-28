На краю циклона «Илви»: погода в Калининградской области 28 апреля

Фото: Мария Власенкова/ Новый Калининград
28 апреля Калининградская область все еще будет ощущать на себе последствия циклона «Илви», обрушившегося снегопадами на европейскую часть России. Наш регион непогода задела по касательной, однако заметное понижение температуры сохранится и во вторник. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде будет ясно, ожидается не выше +10°С (ночью температура может опуститься до −1°С) и повышенное давление — 768 мм ртутного столба. Ближе к ночи порывистый северо-западный ветер утихнет с 5 до 4 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает днём 28 апреля облачность с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный днем 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+11°С (на побережье не выше +8°С).

По прогнозу «Нового Калининграда», во вторник в областном центре с утра ожидается малооблачная погода и местами небольшой дождь. Утром температура воздуха достигнет отметки +5,3°С, днём потеплеет до +8,2°С, а вечером воздух остынет до +3,1°С. Влажность будет на уровне 79%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС сообщают, что на территории Калининградской области будет облачно с прояснениями. Днём местами осадки (дождь со снегом). Ветер северо-западный днём 6-11 м/с. Температура воздуха днём +6...+11°С.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», с утра 28 апреля еще будут ощущаться последствия ночных заморозков. От −1...+2°C на восходе (у побережья от +2...+4°C) постепенно потеплеет до +5...+8°C к полудню. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные заряды дождя/крупы (особенно в континентальной части области).

В дневное время в Калининграде и области до +8...+10°C, у побережья +6...+8°C, у побережья — малооблачно и без существенных осадков, на остальной части области местами возможны кратковременные заряды дождя/крупы.

Вечером похолодает от +5...+7°C на закате до +1...+4°C к полуночи. По области сохранится переменная облачность, местами могут пройти небольшие заряды дождя/крупы (особенно в восточной части региона).

Ветер в течение суток будет северо-западный: с утра до вечера умеренный/свежий (5-11 м/с), в порывах до 11-13 м/с (на востоке области в порывах до 14-15 м/с), у побережья днем и вечером порывы не более 8-10 м/с. Атмосферное давление 768 мм рт.ст.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



