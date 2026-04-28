Прокуратура: калининградец стал фигурантом уголовного дела за призывы к экстремизму

Прокуратура Калининградской области признала законным возбуждение следователем регионального УФСБ уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) в отношении 39-летнего калининградца. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Предварительно установлено, что в мае и августе 2025 года подозреваемый опубликовал в сети Интернет комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области», — говорится в сообщении областной прокуратуры.


