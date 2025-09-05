Минцифры уточнило, какие ресурсы будут доступны при ограничении мобильного интернета

Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны россиянам во время ограничений работы мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры, уточнив, что операторы связи уже обеспечивают доступ к ним в пилотном режиме, пишет ТАСС.

«Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к „Госуслугам“, платформе для дистанционного голосования, сайтам президента РФ и правительства РФ», — отметили в ведомстве, заверив, что соответствующее техническое решение уже разработано, а список «будет оперативно пополняться».

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев пояснял, что пользователи смогут получать доступ к социально значимым сервисам и сайтам «по капче». После этого доступ ним будет осуществляться «на той же скорости».


