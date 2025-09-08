Калининградец лишился дома и земельного участка из-за долга в 5,9 млн

В Калининграде приставы восстановили права местной жительницы, одолжившей крупную сумму знакомому. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградка по договору на пять лет одолжила крупную сумму знакомому под залог земельного участка и расположенного на нем дома. Заемщик регулярно нарушал условия договора и допускал просрочки выплат. Женщина обратилась в суд, который постановил расторгнуть договор, взыскать с мужчины задолженность и проценты за пользование чужими деньгами в размере 5,9 млн рублей, а также обратить взыскание на предмет залога.

Тем не менее должник уклонился от исполнения требований и не принял мер к погашению задолженности. В связи с этим залоговое имущество — земельный участок площадью 12 соток и строение — были выставлены на торги. Поскольку торги не состоялись, недвижимость передали взыскательнице в счет погашения заложенности. Дополнительно с гражданина был взыскан исполнительский сбор 400 тысяч рублей за неисполнение судебных требований в установленные сроки.