«Водоканал» о работах на месте провала на Чайковского: глубина ямы — в два этажа (фото)

Областной «Водоканал» продолжает работы на месте провала, образовавшегося на ул. Чайковского 26 августа. Для капитального решения проблемы коммунальщикам пришлось углубиться в грунт на 6 метров. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Оперативно принято решение о замене 30 метров трубопровода советской постройки. Сейчас ведутся земельные работы по разработке грунта. Глубина ямы 6 метров – 2 этажа жилого дома. Работы осложнялись тем, что в наличии не было нужного диаметра трубопровода в Калининградской области, пришлось немного подождать поставки. В грунте много инженерных коммуникаций, которые встречаются на пути, их нужно сохранить, поэтому работаем аккуратно», - прокомментировал замначальника цеха канализации областного «Водоканала» Михаил Быков.

Как уточнили в организации, работы проводятся при работающем коллекторе канализации, чтобы жители не испытывали неудобств. Подрядчик будет укладывать новые трубы от колодца. Старый коллектор демонтируют после прокладывания нового.

Напомним, 26 августа на улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что «причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети», тем самым «не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь». Спустя два дня городские власти заявили, что работы по санации трубопровода на перекрёстке улиц Чайковского и Алябьева займут около недели. 3 сентября стало известно, что сроки затягиваются еще на две недели, а движение по Чайкковского смогут открыть не раньше конца месяца.

