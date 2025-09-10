СК: уголовное дело о взяточничестве экс-таможенников АПП Чернышевское передано в суд

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника и двух инспекторов таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Чернышевское. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение через посредников взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). 

По версии следствия, с 2022-го по 2023-й год начальник таможенного поста через посредников получил от подчиненных более 11,5 млн рублей в качестве взяток за общее покровительство и попустительство по службе. Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы, собрана убедительная доказательная база, в полном объеме изобличающая фигурантов в содеянном. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


