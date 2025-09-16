Таможня: с 22 сентября в ряде пунктов пропуска будет отключаться электричество

Калининградская областная таможня предупреждает о временном поэтапном отключении электроснабжения в ряде пунктов пропуска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С 22 сентября по 6 октября с 09:00 до 13:00 в ряде пунктов пропуска через госграницу РФ будет проводиться плановое техническое обслуживание трансформаторных подстанций и вводных распределительных устройств. На этот период запланировано полное отключение электропитания и временная приостановка движения через пункты пропуска последующему графику:

• МАПП Чернышевское — 22.09.2025 с 09:00 до 13:00;

• ЖДПП Нестеров — 23.09.2025 с 09:00 до 13:00;

• МАПП Багратионовск — 24.09.2025 с 09:00 до 13:00;

• МАПП Советск — 29.09.2025 с 09:00 до 13:00;

• МАПП Мамоново (Гжехотки) — 01.10.2025 с 09:00 до 13:00;

• МПП Калининград (участок в г. Балтийск) — 06.10.2025 с 09:00 до 13:00.

В остальное время пункты пропуска будут работать в штатном режиме. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок», — уточнили в таможне.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter