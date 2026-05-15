УФСБ: калининградке грозит срок за призывы в Сети к убийству общественного деятеля (видео)

Региональное УФСБ возбудило уголовное дело в отношении калининградки 1982 года рождения. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет». Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

«В результате сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, причастного к публичным призывам к осуществлению насильственных действий (убийству) в отношении общественного деятеля. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — отмечается в сообщении.

Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе УФСБ, 44-летняя калининградка размещала свои призывы в мессенджере Telegram. При этом личность общественного деятеля силовики не раскрывают.