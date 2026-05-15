Игорь Ли о проблеме Ленинского проспекта: городу нужен транспортно-пешеходный бульвар

Эстакадный мост, нависающий над островом Канта, необходимо демонтировать и заменить двумя разводными мостами. С таким предложением выступил председатель Калининградского отделения Союза архитекторов России Игорь Ли в интервью «Новому Калининграду».

«Отдельно необходимо разобрать проблему Ленинского проспекта. Появилась Вторая эстакада, и нагрузка на Ленинский снизилась, — сообщил Ли. — Все мы ездим, ходим и знаем, что она реально снизилась. Сейчас у нас полным ходом строится дублёр Двухъярусного моста. Он ещё сильнее нагрузку снимет. То есть произойдёт перераспределение потоков. У нас построена половина Восточной эстакады. Когда она будет пробита в направлении Емельянова-Дзержинского, это опять снизит транзитную нагрузку с Ленинского проспекта. Это даст возможность превратить Ленинский проспект из магистральной улицы в транспортно-пешеходный бульвар, в некое подобие улицы Баранова. Согласитесь, там стало лучше, чем было. Вспомните, когда улица Баранова была просто дорогой. Сейчас там сделали хорошее благоустройство, и получился очень приятный транспортно-пешеходный уголок Калининграда. Если мы что-то подобное сделаем, хотя бы сократим проезжую часть Ленинского проспекта с четырех полос до двух и оставим трамвай в центре, это даст возможность метра на три-четыре расширить зону тротуаров. Озеленив и благоустроив улицу, мы сделаем Ленинский проспект комфортным, он станет таким полупешеходным».

Ли вспомнил, что с подобным предложением ранее выступал Артур Сарниц, который предлагал сузить Ленинский проспект на две полосы.

«Ну да, Сарниц такое предлагал. Но что бы это дало нам ещё? Это дало бы нам транспортную связь с островом Канта. В одном уровне. Тогда остров Канта можно было бы оживить. Потому что застроить его и включить 12 га территории острова в активную городскую с одним Медовым мостом практически невозможно. Один мост такой нагрузки не потянет. Если ещё Биржевой мост появится и если появится ещё мост где-нибудь в районе бывшего Альтштадта (пусть даже он будет пешеходным), тогда остров заживёт. Его можно будет полноценно вернуть в активную городскую жизнь», — добавил Ли.

Отметим, что в июле 2023 года Николай Уханов, занимавший тогда пост председателя транспортного комитета мэрии Калининграда, заявил, что демонтаж эстакады вызовет сразу две проблемы.

«Мы смотрели такую возможность, но у нас подмостовой габарит не будет выдерживаться, — отреагировал на предложение Сарница Уханов. — Это связано с судоходством. Второе — мы не сможем развязаться с Московским проспектом. То есть мы понимаем, что нам надо будет Московский заглублять вниз, чтобы сделать какое-то пересечение в двух уровнях. Это серьезное изменение, на которое мы не готовы сегодня идти».