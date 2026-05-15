Новые организаторы «Дня колеса» решили не отменять праздник

В Калининграде состоятся «День колеса» и велопарад (6+), об отмене которых сообщалось 11 мая в официальном паблике мероприятия. Как сообщил «Новому Калининграду» директор велошколы № 8 Геннадий Михайлов, заявка на проведение мероприятия была подана от Калининградской федерации велоспорта.

«Бессменными организаторами праздника были представители „Вагонки“ и Андрей Левченко, — сообщил Михайлов. — Но в этом году они действительно недополучили на него финансирование и решили все отменить. Но отменить они могут только своё участие, а не проведение всего мероприятия. Заявка на мероприятие была подана ещё осенью от Федерации велосипедного спорта, мы попали в календарный план городских мероприятий. И когда от организаторов вышел релиз об отмене, я их предупредил, что заявка подана».

Михайлов добавил, что параллельно он вел поиск партнеров мероприятия. Он пояснил, что если бы «День колеса» выпал из календарного плана, его нельзя было бы устроить даже со всеми спонсорами, так как организаторы бы не успели провести все согласования.

«На момент подачи заявки у меня не было ещё никаких спонсоров и официальных партнеров (ранее ими выступали „Банк Европейский“ и „Тинькофф-Банк“ — прим. „Нового Калининграда“). В итоге, мы пообщались с „Планетой спорт“, и они изъявили готовность быть генеральным партнёром. После этого я официально заявляю, что 15-й „День колеса“ будет 7 июня», — добавил Михайлов.

Михайлов отметил, что в рамках «Дня колеса» состоится и велопарад, маршрут которого будет тем же, что и в прошлом году.

«Надеюсь, что „Вагонка“ взяла временный тайм-аут, и в следующем году они вернутся. Они делали хороший праздник», — заключил Геннадий Михайлов.