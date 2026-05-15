Минприроды разрешили выдачу разрешений на строительство в особо охраняемых природных территориях

Минприроды Калининградской области сможет выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов в особо охраняемых природных территориях. Соответствующее постановление за подписью губернатора Алексея Беспрозванных размещено на сайте официально опубликованных правовых актов.

Изменения вносятся в перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами региона. Ведомство сможет выдавать разрешения на объекты, строительство которых планируется в границах особо охраняемой природной территории, за исключением населенных пунктов, указанных в ст. 3.1 ФЗ от 14 марта 1995 года № 33-Ф3 «Об особо охраняемых природных территориях». То же касается и разрешений на ввод в эксплуатацию.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


