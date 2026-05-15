Обвиняемую в госизмене Марию Бонцлер собираются судить в закрытом режиме

Обвиняемую в госизмене Марию Бонцлер собираются судить в закрытом режиме
Мария Бонцлер. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Госизмена и шпионаж

В Калининграде следователи СК России по Калининградской области завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты Калининградской области, 65-летней Марии Бонцлер. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Калининградской области, она обвиняется в государственной измене (шпионаж, оказание иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Преступление, как уточняется, было выявлено УФСБ России по Калининградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«По данным следствия, в 2024 году адвокат должна была собирать и предоставлять данные о сотрудниках силового блока региона, выявляющих и расследующих уголовные дела в отношении лиц, сотрудничающих с недружественным государством, — уточняют в пресс-службе Следкома. — Кроме того, женщина передавала сведения по уголовным делам, ставшие ей известными в силу адвокатской деятельности, спецслужбам недружественного государства, то есть оказывала помощь, направленную против безопасности Российской Федерации».

На время предварительного следствия фигурантка находилась под стражей. На текущий момент дело передано в суд. В пресс-службе Калининградского областного суда «Новому Калининграду» подтвердили, что процесс будет закрытым.

Напомним, что обвинение в госизмене Бонцлер было предъявлено в начале марта этого года. Ранее адвокату предъявлялось обвинение по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации). 29 мая 2025 года ее взяли под стражу в зале суда.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter