Обвиняемую в госизмене Марию Бонцлер собираются судить в закрытом режиме

В Калининграде следователи СК России по Калининградской области завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты Калининградской области, 65-летней Марии Бонцлер. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Калининградской области, она обвиняется в государственной измене (шпионаж, оказание иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Преступление, как уточняется, было выявлено УФСБ России по Калининградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«По данным следствия, в 2024 году адвокат должна была собирать и предоставлять данные о сотрудниках силового блока региона, выявляющих и расследующих уголовные дела в отношении лиц, сотрудничающих с недружественным государством, — уточняют в пресс-службе Следкома. — Кроме того, женщина передавала сведения по уголовным делам, ставшие ей известными в силу адвокатской деятельности, спецслужбам недружественного государства, то есть оказывала помощь, направленную против безопасности Российской Федерации».

На время предварительного следствия фигурантка находилась под стражей. На текущий момент дело передано в суд. В пресс-службе Калининградского областного суда «Новому Калининграду» подтвердили, что процесс будет закрытым.