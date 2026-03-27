КППК сообщила об изменении расписания пригородных поездов на неманском направлении

Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки
КППК сообщила об изменении расписания пригородных поездов на неманском направлении

С 1 апреля изменится расписание движения пригородных поездов, курсирующих в сообщении Калининград — Неман. Об этом сообщила Калининградская пригородная пассажирская компания.

Утренний пригородный поезд из Немана будет отправляться на 11 минут позже в 5:58 и прибывать на Южный вокзал в 8:53. По воскресеньям поезд будет отправляться из Немана в 17:32 и прибывать на Южный вокзал в 20:33.

Поезд, курсирующий в рабочие дни и в воскресенье, будет отправляться с Южного вокзала в 18:21 и прибывать в Неман также на 11 минут раньше — в 21:13. Кроме того, скорректировано время отправления и прибытия пригородных поездов по станциям и остановочным пунктам на участке Неман — Залесье.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter