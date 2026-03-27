КППК сообщила об изменении расписания пригородных поездов на неманском направлении

С 1 апреля изменится расписание движения пригородных поездов, курсирующих в сообщении Калининград — Неман. Об этом сообщила Калининградская пригородная пассажирская компания.

Утренний пригородный поезд из Немана будет отправляться на 11 минут позже в 5:58 и прибывать на Южный вокзал в 8:53. По воскресеньям поезд будет отправляться из Немана в 17:32 и прибывать на Южный вокзал в 20:33.

Поезд, курсирующий в рабочие дни и в воскресенье, будет отправляться с Южного вокзала в 18:21 и прибывать в Неман также на 11 минут раньше — в 21:13. Кроме того, скорректировано время отправления и прибытия пригородных поездов по станциям и остановочным пунктам на участке Неман — Залесье.