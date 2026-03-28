Переменная облачность, без осадков: погода в Калининградской области 28 марта

Днём в субботу, 28 марта, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 761 мм, ветер северный, 1 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +6°C, на востоке области +10°C. На всей территории области осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу безоблачно. Температура утром +3,2°C, днём +9,4°C, вечером +6,1°C. Влажность составит до 59%, давление — 761 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в субботу днём в Калининграде и области до +9...+11°C, у побережья до +6...+9°C, малооблачно/переменная облачность и без существенных осадков. Вечером температура будет опускаться от +3...+5°C на закате до -1...+2°C к полуночи. Атмосферное давление 763-762 мм рт.ст.