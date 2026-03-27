В Калининградской области утвердили даты последних звонков и выпускных

Губернатор Калининградской области назначил даты проведения последних звонков, вручения аттестатов и выпускных в регионе. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в своем канале в MAX.

«Приближается волнительное для школьников и их родителей время — последние звонки и выпускные. Утвердил даты. Линейки для калининградских учеников пройдут 26 мая. Вручение аттестатов — 27 июня. Школа — классный период жизни, всегда с теплотой вспоминаю одноклассников и своих учителей», — уточнил глава региона.

В этом году в регионе выпускаются почти пять тысяч одиннадцатиклассников и 12,5 тысячи девятиклассников.