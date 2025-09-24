Прокуратура: незаконно присвоенный участок в Ушаково возвращен муниципалитету

Все новости по теме: Проверки

По иску прокурора Гурьевского района в муниципальную собственность возвращен земельный участок в поселке Ушаково. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения земельного законодательства прокуратурой было установлено, что в 2018 году физлицом зарегистрировано право собственности на хозпостройку площадью 10 кв. м в поселке Ушаково. В дальнейшем данный гражданин в упрощенном порядке приобрел в собственность земельный участок, на котором расположена постройка, общей площадью более тысячи квадратных метров.

Вместе с тем данное строение на момент приобретения участка фактически отсутствовало. Кроме того, вид разрешенного использования участка — для ведения личного подсобного хозяйства — не предусматривает предоставление его в собственность в приоритетном порядке под вспомогательный объект недвижимости.

Прокурор района обратился в суд с иском об оспаривании сделки и возврате земельного участка в распоряжение муниципалитета. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

