В Калининградской области впервые выявили фитоплазму истощения груши

Управлением Россельхознадзора на территории Калининградской области впервые выявлена фитоплазма истощения груши в промышленном плодовом саду в поселке Моргуново Гурьевского муниципального округа. Наличие карантинного объекта подтверждено лабораторно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона на земельных участках, включая буферную зону, общей площадью 405 га. На период действия режима разработана специальная программа, направленная на сдерживание и уничтожение популяции объекта. Собственник обязан принять все необходимые меры для устранения заражения.

При этом, как подчеркивают в Россельхознадзоре, введение ограничений не влечет за собой автоматическую остановку деятельности плодового сада. «На период действия карантинного фитосанитарного режима устанавливается запрет на вывоз за пределы очага КФЗ саженцев, черенков и подвоев растений — хозяев. Однако сбор и продажа плодов разрешены при условии наличия карантинного сертификата, подтверждающего отсутствие заражения в продукции», — пояснили в ведомстве.

Фитоплазма истощения груши — это фитоплазменное заболевание, вызываемое Candidatus Phytoplasma pyri, которое приводит к замедлению роста, мелколистности, раннему опадению листвы и постепенной гибели деревьев, а также к перерождению цветов в листья и снижению плодоношения.


