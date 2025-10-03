В Светлом прокуратура требует признать бесхозной 105 т рыбы, хранящейся с 2020 года

Прокурор Светлого обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц о признании бесхозным имуществом 105 тонн рыбной продукции, которая была обнаружена еще в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В иске отмечается, что в ходе проверки в 2020 на территории ООО «Л.» была обнаружена немаркированная партия замороженной рыбы (лещ, камбала, густера и др.), происхождение которой неизвестно. Общий вес товара — 105 500 кг. Изъятая продукция сначала находилась на ответственном хранении у гендиректора ООО «Л.», затем — на консервном заводе в рефрижераторах, а в настоящее время — у индивидуального предпринимателя в холодильных камерах.

Прокурор указал, что на протяжении всего этого времени заявлений и обращений граждан и организаций по вопросу возврата товара собственнику не поступало. Установить, кому принадлежала рыба, также не удалось. Реализовать данную продукцию закон также не позволяет, поскольку она является некачественной и небезопасной.

Прокуратура просит суд признать 105 500 кг замороженной рыбы бесхозным имуществом, обратить его в собственность государства и передать компетентным органам для дальнейшей утилизации. Судебное заседание по делу назначено на 14 октября.