Приставы: накопивший миллионный долг алиментщик попытался оспорить свое отцовство

Алиментщик, безосновательно сомневавшийся в своем отцовстве, будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Отец троих сыновей, один из которых уже достиг совершеннолетия, уклонялся от уплаты алиментов. В течение последних пяти лет должник нигде не работал и не пытался трудоустроиться. В результате его задолженность достигла 1 млн рублей. Приставы неоднократно привлекали калининградца к административной ответственности, а затем возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей). Узнав об этом, мужчина заявил, что не согласен с суммой долга, потому что якобы не является отцом младшего ребенка.

Однако экспертиза ДНК подтвердила отцовство. Теперь уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта и последующей передачи в суд. Должнику грозит наказание от исправительных работ до лишения свободы сроком на один год. Если в ходе отбытия наказания мужчина будет получать доход, 70 процентов его заработной платы удержится в пользу детей.

