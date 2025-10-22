Власти Калининграда пообещали убрать от деревьев ящики с солью после жалоб горожан

МБУ «Чистота» согласилось убрать ящики с пескосоляной смесью от стволов деревьев после обращения активиста Александра Панфилова на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Сейчас ящики с пескосоляной смесью ставят на приствольные круги (на фото ул. Офицерская). От рассыпанной соли деревья быстро гибнут. Наносится ущерб экологии города и бюджету — потребуется закупка новых саженцев», — написал Панфилов.

Под его комментарием к обсуждению присоединились и другие жители города. Пользователи отметили, что подобная ситуация наблюдается и на других улицах — например на Комсомольской. Калининградцы призвали отказаться от использования соли и заменить ее на менее агрессивные к природе средства, чтобы не наносить вред деревьям.

Администрация Калининграда сообщила, что специалистам МБУ «Чистота» поручено убрать контейнеры с пескосоляной смесью с приствольных кругов до конца месяца.

На данное заявление один из участников обсуждения ответил, что убрать необходимо не только контейнеры, но и уже рассыпанную соль, чтобы избежать гибели деревьев. Другие комментаторы напомнили, что правила благоустройства Калининграда прямо запрещают посыпать пескосоляной смесью пешеходные дорожки и сбрасывать загрязнения в приствольные лунки деревьев на озелененных территориях, территориях газонов и цветников.

