Власти Калининграда пообещали убрать от деревьев ящики с солью после жалоб горожан

Власти Калининграда пообещали убрать от деревьев ящики с солью после жалоб горожан
Фото Александра Панфилова
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

МБУ «Чистота» согласилось убрать ящики с пескосоляной смесью от стволов деревьев после обращения активиста Александра Панфилова на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Сейчас ящики с пескосоляной смесью ставят на приствольные круги (на фото ул. Офицерская). От рассыпанной соли деревья быстро гибнут. Наносится ущерб экологии города и бюджету — потребуется закупка новых саженцев», — написал Панфилов.

Под его комментарием к обсуждению присоединились и другие жители города. Пользователи отметили, что подобная ситуация наблюдается и на других улицах — например на Комсомольской. Калининградцы призвали отказаться от использования соли и заменить ее на менее агрессивные к природе средства, чтобы не наносить вред деревьям.

Администрация Калининграда сообщила, что специалистам МБУ «Чистота» поручено убрать контейнеры с пескосоляной смесью с приствольных кругов до конца месяца.

На данное заявление один из участников обсуждения ответил, что убрать необходимо не только контейнеры, но и уже рассыпанную соль, чтобы избежать гибели деревьев. Другие комментаторы напомнили, что правила благоустройства Калининграда прямо запрещают посыпать пескосоляной смесью пешеходные дорожки и сбрасывать загрязнения в приствольные лунки деревьев на озелененных территориях, территориях газонов и цветников.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter