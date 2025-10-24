«Лишние» sim-карты россиян собираются блокировать с 1 ноября

С 1 ноября в России на одного человека можно будет оформить не более 20 sim-карт. Это следует из вступающих в силу положений закона, направленного на защиту от преступлений с использованием мобильной связи, сообщает ТАСС.

В случае если лимит будет превышен, операторы будут не вправе их обслуживать. Узнать, сколько sim-карт зарегистрировано на гражданина, можно несколькими способами, в том числе через «Госуслуги» или у своего оператора мобильной связи. Список всех номеров, оформленных на паспорт, можно увидеть в разделе «sim-карты» после авторизации на «Госуслугах».

«Если в списке есть незнакомые номера — откажитесь от них», — отметили в киберполиции, добавив, что это можно сделать тут же на «Госуслугах» или же в салоне связи. Отсутствие основного номера в списке может означать, что он был оформлен на старый паспорт. В этом случае нужно обратиться к оператору для обновления данных.

В управлении призвали проверить все sim-карты, среди которых могут быть, например, оформленные на себя номера для родителей, детей или «на всякий случай». «Проверка займет несколько минут, но поможет избежать блокировки», — заявили в ведомстве, отметив, что это также послужит дополнительной защитой от действий мошенников. Кроме того, для проверки можно позвонить в службу поддержки или же обратиться в офис своего оператора, взяв с собой паспорт. Там должны предоставить полный список оформленных номеров.

