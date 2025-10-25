Погода в Калининградской области 25 октября

Погода в Калининградской области 25 октября

Днём в субботу, 25 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +10°C. Атмосферное давление — 747 мм, ветер юго-восточный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +9°C, на востоке области +11°C. При этом данный прогноз обещает на всей территории региона небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно, без осадков. Температура днём +9,8°C, вечером +7,7°C. Влажность составит до 93%, давление — 747 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают: «Осадки прекратятся в Калининграде, на западе региона и побережье к 6-8ч, на востоке и севере (Неманский, Славский, Краснознаменский, Гусевский, Нестеровский рн) — после полудня. Днем +7...+10℃, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Локальные кратковременные дожди по области возможны лишь вечером (преимущественно у побережья). Ветер юго-западный, в Калининграде и области — умеренный (4-8 м/с), днем порывистый. На побережье ветер умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 747 до 745 мм.рт.ст.».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter