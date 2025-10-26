Погода в Калининградской области 26 октября

Днём в воскресенье, 26 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит +10°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер юго-западный, атмосферное давление низкое — 745 мм рт. ст.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +10°С, ночью +9°С, небольшой дождь, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +9°С, ночью +4°С, также вероятны дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, небольшой дождь. Температура утром и днём +8°С, вечером +7°С, ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 мм рт. ст., влажность 99%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье в первой половине дня в регионе облачно с прояснениями, временами возможны дожди/ливни (не исключена ледяная крупа). «Во второй половине дня осадки прекратятся, переменная облачность, +8...+10°С, — прогнозируют синоптики-любители. — К вечеру (после 16-17 ч.) переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди (особенно у побережья)». Ветер ожидается юго-западный/южный, в Калининграде и области ночью, утром и вечером — слабый/умеренный (3-7 м/с), днем умеренный/свежий (4-9 м/с), при осадках порывистый. На побережье ветер в течение суток умеренный/сильный (4-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 744 до 740 мм рт. ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 2 м.