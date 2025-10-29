Расписание пригородных поездов в Неман корректируется из-за миграции животных

С 1 ноября изменится расписание пригородных поездов в сообщении Калининград — Неман-Новый. Оно корректируется из-за необходимостью снижения скорости движения поездов на участке о.п. Богатово — ст. Советск для обеспечения безопасности движения и минимизации рисков столкновения с дикими животными в период осенне-зимней миграции. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Утренний поезд, курсирующий с понедельника по субботу, будет отправляться из Немана на 11 минут раньше — в 5:47, а воскресный поезд из Немана — на 12 минут раньше (в 17:20). Вечерний поезд из Калининграда, курсирующий все дни недели кроме субботы, будет отправляться без изменений в 18:21, но при этом будет пребывать в Неман на 11 минут позже — 21:13.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».

