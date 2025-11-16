МВД: мошенники звонят пенсионерам от имени сотрудников администрации

МВД: мошенники звонят пенсионерам от имени сотрудников администрации

Мошенники стали представляться сотрудниками городской администрации и предлагать пенсионерам «выплаты ветеранам труда». Об этом сообщают в телеграм-канале УБК МВД России.

Злоумышленники сообщают пенсионерам о «положенной выплате ветеранам труда», вручении грамоты и иных наград. При этом для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные.

«Важно знать: сотрудники администрации не звонят гражданам с предложениями о выплатах; не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номера карт или коды из СМС по телефону; никакие „личные кабинеты“ для получения социальных выплат не создаются по звонку — все оформляется через официальный портал Госуслуг или при личном визите в МФЦ/соцзащиту; в случае сомнений не перезванивайте по номеру с которого осуществлялся звонок — сами наберите номер администрации из официального источника или обратитесь в полицию» , - предупреждает МВД.

персональных данных

