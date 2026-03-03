В нацпарке «Куршская коса» рассказали, как растения-интродуценты пережили зиму

В нацпарке «Куршская коса» рассказали, как растения-интродуценты пережили зиму

В национальном парке Куршская коса подвели предварительные итоги зимовки растений-интродуцентов после относительно суровой зимы 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«Большинство древесных интродуцентов (около тридцати пород) — это виды, происхождение и местообитание которых на их родине схожи с условиями приморского климата, температурным режимом, почвенными условиями и влажностью на косе. Поэтому в результате многолетней кропотливой работы людей в течение десятков лет адаптировались и сохранились наиболее устойчивые представители чужеродной флоры», — сообщили в пресс-службе.

По данным научных сотрудников, хвойные интродуценты, включая различные виды сосен, елей и тую складчатую, в целом хорошо перенесли снеговые нагрузки и низкие температуры. Например, посадки туи на маршруте «Королевский бор» выдержали обильные снегопады: благодаря особенностям строения хвои снег легко сходил с ветвей, что снизило риск повреждений.

Устойчивость к зимним условиям также показала сосна чёрная, произрастающая в районе орнитологической станции «Фрингилла». Видимых повреждений деревьев специалисты не обнаружили, несмотря на тяжелый мокрый снег.

При этом состояние некоторых теплолюбивых растений станет понятно только поздней весной. В частности, речь идет о скумпии кожевенной и робинии лжеакации, у которых вегетация начинается поздно — во второй половине мая. Ученые рассчитывают, что снежный покров защитил корневую систему растений от морозов.

Наблюдения продолжаются и за жарновцом метельчатым, который находится в регионе на северо-восточной границе своего ареала. В бесснежные зимы его побеги могут подмерзать, поэтому окончательные выводы о состоянии растений специалисты сделают к концу весны.

По предварительной оценке научных сотрудников, древесные интродуценты пережили зиму устойчиво, а окончательные результаты станут известны после завершения весенних наблюдений.

