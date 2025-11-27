На дороги Калининградской области высыпали более тысячи тонн соли

На дороги региона с момента начала снегопада высыпали более тысячи тонн соли и около 400 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщает министерство развития инфраструктуры Калининградской области.

«Дорожные службы были готовы к снегопаду, провели превентивную противогололедную обработку областных дорог. Более 100 единиц специальной техники работало на дорогах с момента начала снегопада. Высыпано более тысячи тонн соли и почти 400 тонн песко-соляной смеси», — говорится в сообщении.

В настоящий момент дорожники продолжают расчищать второстепенные дороги.

Ранее Елена Дятлова сообщила, что сотрудники МБУ «Чистота» проводили уборку и обработку улиц города от снега и наледи всю ночь, дворники вышли на улицы в 4 утра.

Вечером, 26 ноября, в Калининграде сложилась напряженная дорожно-транспортная ситуация из-за первого в этом году снегопада. По данным сервиса «Яндекс Карты», областной центр «встал» в девятибалльных пробках.

Губернатор Алексей Беспрозванных в середине ноябре отмечал, что дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы, развёрнута система контроля уборки в режиме реального времени с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

В свою очередь накануне первого снега глава администрации Елена Дятлова заявила, что коммунальные службы Калининграда готовы к зиме и к грядущим снегопадам. Как уверяет сити-менеджер, в городе находятся 67 единиц уборочной техники, комбинированных машин — 28, а малой механизации 16 единиц. Горвласти также подчеркивали, что на складах предприятия сейчас хранится почти 13 тыс. тонн соли и 2,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. Кроме того, в декабре-январе ожидается поставка ещё 6 тыс. тонн соли на весну.