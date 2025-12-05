Минцифры: принято решение отказываться от входа в «Госуслуги» с помощью СМС

Минцифры: принято решение отказываться от входа в «Госуслуги» с помощью СМС

В Минцифры РФ сообщили о решении постепенно отказываться от подтверждения входа на портал «Госуслуги» через СМС. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи Госуслуг непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС — пока это решение касается только входа на „Госуслуги“ через мобильные устройства», — подчёркивает министерство.

В сообщении отмечают, что подтвердить вход можно с помощью одноразового кода в мессенджере MAX, одноразового кода из специального приложения и по биометрии. С помощью СМС вход могут подтверждать пользователи десктопной версии портала.

Вход через MAX обладает преимуществом, как сообщает ведомство, так как «этот способ имеет дополнительную защиту от социальной инженерии — перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника».

«Выбрать другие варианты дополнительной защиты — одноразовый код, который будет генерироваться только в приложении, которое вы установите на своё устройство, или вход по биометрии — можно в разделе „Безопасность“. Обратите внимание, вводить логин, пароль и второй фактор защиты при каждом входе в мобильное приложение „Госуслуги“ не нужно — сессия длится 6 месяцев», — говорится в сообщении.

В пятницу, 5 декабря, пользователи «Госуслуг» стали сообщать, что при входе на портал предлагается установить мессенджер MAX. При этом возможность пропустить этот пункт в десктопной версии отсутствует, иной способ входа не предлагается.

