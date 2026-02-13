В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты в ноябре

В Калининградской области среднемесячная номинальная зарплата работников в ноябре 2025 года составила 74 815,7 руб. За год она выросла на 11,9%. При этом за месяц зарплата снизилась на 4,1%. Такие данные приводит Калининградстат.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2025 года составила 102,6% к уровню ноября 2024 года и 95,2% — к уровню октября 2025 года», — добавляет Калининградстат. Помимо прочего, среднемесячная номинальная зарплата работников, начисленная в январе-ноябре составила 74 674,4 руб. (+16,7%).

Самые высокие зарплаты в январе-ноябре традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 132 727,9 руб., что на 77,7% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (108 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (104,6 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (93,1 тыс.).