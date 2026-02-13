В Калининграде анонсировали конкурс медиапроектов для школьников

Школьники Калининградской области смогут принять участие в конкурсе медиапроектов «МедиаПРОФИ». Основной его задачей называют раннюю пробу учащихся в профессиональной среде медиа, где юные журналисты, операторы, фотографы, дизайнеры и учащиеся медиа-классов школ региона могут получить знания от наставников в сфере медиа и креативных индустрий. Об этом сообщили организаторы.

Форум приурочен к 80-летию образования Калининградской области и включает три конкурсные номинации: «История моей семьи», «История школы» и «История города или посёлка Калининградской области». Участвовать могут учащиеся 7-11 классов, студенты до 20 лет и педагоги. Принимаются работы в жанрах видеоролика, статьи, лонгрида, афиши и фоторепортажа.

Помимо конкурсной программы, в рамках форума запланирована образовательная часть — мастер-классы, встречи с профессионалами медиасферы, а также образовательные треки для педагогов, которые помогут участникам увидеть реальные карьерные траектории и практическое применение знаний.

Прием заявок завершается 14 февраля. Лучших школьников, студентов и педагогов ждут подарки и дипломы, стажировки и практики. Подведение итогов конкурса состоится 14 марта 2026 года, а показ лучших медиапроектов пройдёт 18 апреля.