В Калининграде анонсировали конкурс медиапроектов для школьников

Все новости по теме: Афиша

Школьники Калининградской области смогут принять участие в конкурсе медиапроектов «МедиаПРОФИ». Основной его задачей называют раннюю пробу учащихся в профессиональной среде медиа, где юные журналисты, операторы, фотографы, дизайнеры и учащиеся медиа-классов школ региона могут получить знания от наставников в сфере медиа и креативных индустрий. Об этом сообщили организаторы.

Форум приурочен к 80-летию образования Калининградской области и включает три конкурсные номинации: «История моей семьи», «История школы» и «История города или посёлка Калининградской области». Участвовать могут учащиеся 7-11 классов, студенты до 20 лет и педагоги. Принимаются работы в жанрах видеоролика, статьи, лонгрида, афиши и фоторепортажа.

Помимо конкурсной программы, в рамках форума запланирована образовательная часть — мастер-классы, встречи с профессионалами медиасферы, а также образовательные треки для педагогов, которые помогут участникам увидеть реальные карьерные траектории и практическое применение знаний.

Прием заявок завершается 14 февраля. Лучших школьников, студентов и педагогов ждут подарки и дипломы, стажировки и практики. Подведение итогов конкурса состоится 14 марта 2026 года, а показ лучших медиапроектов пройдёт 18 апреля.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter