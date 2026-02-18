В центре Калининграда заблокировано движение трамваев

В Калининграде заблокировано движение трамваев маршрутов № 3 «Южный вокзал — Центральный парк» и № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». Это связано с поломкой пантографа на площади Победы. Информацию об этом разместил Центр организации движения и общественных перевозок.

«Трамваи данных маршрутов временно следуют по Ленинскому проспекту, ул. Шевченко и далее согласно действующим схемам движения. Исключено движение по участку ул. 9 Апреля и ул. Черняховского», — следует из поста.

Пантограф служит для подвода электрического тока от линий электропередачи к двигателю трамвая.