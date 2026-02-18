Общественники заявили о массовом падеже косуль из-за неблагоприятной погоды

Общественники из калининградского сообщества грибников, ягодников и травников Калининградской области объявили о массовой гибели косуль из-за неблагоприятных погодных условий и провели сбор средств на закупку кормов для диких животных. Информация об акции распространяется в соцсетях.

В опубликованном обращении говорится, что из-за плотного снежного наста животные не могут добраться до естественного корма и «замерзают целыми табунами». Активисты сообщили, что закупают зерно, овощи и хлеб для подкормки зверей и размещают корм на оборудованных площадках в лесах.

По словам представителя сообщества, сбор средств проводился один день и уже завершен, подкормку собираются организовать в Гвардейском районе — в районах поселков Междуречье, Ново-Бобруйск и Зорино. Информацию о ситуации, как утверждают организаторы, им передают местные охотники и участники тематических чатов.

В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области «Новому Калининграду» рассказали, что не имеют отношения к объявленному сбору средств. В ведомстве также сообщили, что информация о массовом падеже косуль не соответствует действительности.

Активисты, в свою очередь, отмечают, что рассчитывают наладить взаимодействие с профильными службами и егерями для распределения закупленных кормов.

Ранее минприроды также обращалось к жителям региона за помощью в организации подкормочных площадок, рассказав, что именно необходимо для животных: зерно, омела, кукурузный силос и т.д.

Тех, кто решит помочь, просят не искать косуль самостоятельно. Встреча с человеком может испугать животных. Пытаясь убежать по ледяной корке, они получают тяжёлые травмы конечностей.

«Главное — координация. Любая помощь должна быть согласована с районными охотоведами. Как действовать правильно? Прежде чем везти корм в лес, свяжитесь с охотоведами вашего района», — отметили в минприроды, прикрепив файл с нужными телефонами.

Также, запланированные на 14 февраля, работы по учету диких животных методом шумового прогона были перенесены на конец месяца для исключения дополнительного беспокойства, которое может привести к летальному исходу, во время холодов, сообщали в телеграм-канале «Новости охоты Калининградской области».

Порядка 10% диких животных могут погибнуть на территории региона из-за аномально холодной зимы. Такое мнение ранее высказал председатель Общества охотников и рыболовов Калининградской области Олег Белкин.